Пришедшая на смену Филу Спенсеру, новая руководительница игрового подразделения Microsoft Аша Шарма выделила три ключевых направления в рамках нового этапа развития Xbox.

Аша Шарма Blog Microsoft

Прежде всего, компании необходимо «возродить бренд» за счет создания качественного игрового контента, отказавшись от «ИИ-мусора». Приоритетными в данном ключе станут крупные инвестиции в топовые проекты.

В контексте расширения экосистемы глава Xbox пообещала наладить связь с «хардкорной аудиторией», что, по ее мнению, поможет закрепить за консолями статус центрального элемента среди широты технопродуктов Microsoft.

Другим важным элементом управления станет более вдумчивая интеграция новых бизнес-стратегий. В частности, в Xbox не намерены жертвовать творчеством в пользу искусственного интеллекта, который Шарма назвала «бездушным».