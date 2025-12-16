Сообщество мододелов выпустило Bully Online — фанатский мультиплеер проекта от Rockstar о школьной жизни. Так, игру превратили в любительский аналог GTA Online.

Bully PS Store

На текущее время пользователям доступны до полусотни активностей, в том числе развлечения, драки, мини-квесты и даже гонки.

Bully Online

В планы разработчиков входит расширение сетевых возможностей и добавление нового контента, который стоит ожидать в 2026 году.

Для запуска мультиплеера нужна лицензионная версия Bully 1.200 без любительских модов. За использование пиратских версий игроки рискуют получить бан.