В центре выставки TGS 2025 оказался хоррор Resident Evil Requiem, разработчики которого презентовали 17 минут геймплея.

В видео зрителей познакомили с новыми угрозами и показали обновленные механики, акцентировав внимание на «эволюции» зомби, в частности, на измененном поведении врагов и стадиях заражения.

Все новшества нацелены на создание «более напряженных столкновений» и усиление визуальной составляющей путем внедрения «неожиданных графических элементов».

Так, выход Resident Evil Requiem, запланированный на 27 февраля 2026 года, ознаменует свежий взгляд на культовую вселенную.