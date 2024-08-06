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    EA рассказала о новинках Ultimate Team в FC 25

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    Компания Electronic Arts продолжает подготовку к релизу нового симулятора футбола FC 25, рассказывая о нововведениях, которые ожидают игроков в этом году.

    FC 25 Ultimate Team
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    FC 25 Ultimate Team

    Последний ролик студии посвящен режиму Ultimate Team, проходить который отныне можно в формате пять на пять. Участвовать в матчах с укороченным полем и урезанным количеством футболистам игра позволит против трех друзей или по выбору пользователя.

    Ultimate Team в FC 25

    Поумнела в новой части и механика за счет интеграции технологии FC IQ. С ее помощью игроки смогут скопировать уникальный тактический стиль на базе реальных тренерских наработок вроде тех, что использует Пеп Гвардиола.

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