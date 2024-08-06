EA рассказала о новинках Ultimate Team в FC 25

Компания Electronic Arts продолжает подготовку к релизу нового симулятора футбола, рассказывая о нововведениях, которые ожидают игроков в этом году.

Последний ролик студии посвящен режиму Ultimate Team, проходить который отныне можно в формате пять на пять. Участвовать в матчах с укороченным полем и урезанным количеством футболистам игра позволит против трех друзей или по выбору пользователя.

Ultimate Team в FC 25

Поумнела в новой части и механика за счет интеграции технологии FC IQ. С ее помощью игроки смогут скопировать уникальный тактический стиль на базе реальных тренерских наработок вроде тех, что использует Пеп Гвардиола.

Следующая презентация EA углубленно познакомит фанатов с режимом карьеры.