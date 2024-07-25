В Starfield могут добавить новый способ исследования локаций

В космическом экшенеможет появиться наземный транспорт. Соответствующая информация появилась на сабреддите.

Согласно утечке, одно из будущих обновлений добавит в игру багги, благодаря чему процесс исследования планет станет легче. По непроверенной информации, наземный транспорт будет доступен в двух вариациях с местами для двух пассажиров и дополнительным местом для Васко.

Авто в Starfield оснастят оружием, включая лазерное замедление и пусковую установку. Новый транспорт будет доступен у техников и рядом с кораблем. На текущий момент нет ни подтверждения данных слухов, ни даты релиза потенциального апдейта.