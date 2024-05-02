Находка датамайнеров намекает на скорый анонс новой Call of Duty

В скором времени может состояться анонс новойпод кодовым названием Cerberus. К такому выводу пришли датамайнеры, обнаружившие несколько пасхалок, намекающих на презентацию в течение месяца.

В частности, в игре были найдены файлы «s3_cerberus_reveal», а также скин для 9MM Daemon, вручаемый в качестве награды за прохождение квестов COD 2024. На скине обнаружили надпись Sally и ряд сходств с деталями оружия на обложках первых двух частей Black Ops.

Тем временем авторитетный в игровой вселенной инсайдер Том Хендерсон заявил о том, что демонстрация новой Call of Duty состоится в рамках Xbox Games Showcase, хотя сам анонс игры запланирован раньше июньского ивента.