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    Находка датамайнеров намекает на скорый анонс новой Call of Duty

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    В скором времени может состояться анонс новой Call of Duty под кодовым названием Cerberus. К такому выводу пришли датамайнеры, обнаружившие несколько пасхалок, намекающих на презентацию в течение месяца.

    Call of Duty: Black Ops 3
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    Call of Duty: Black Ops 3

    В частности, в игре были найдены файлы «s3_cerberus_reveal», а также скин для 9MM Daemon, вручаемый в качестве награды за прохождение квестов COD 2024. На скине обнаружили надпись Sally и ряд сходств с деталями оружия на обложках первых двух частей Black Ops.

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    • Тем временем авторитетный в игровой вселенной инсайдер Том Хендерсон заявил о том, что демонстрация новой Call of Duty состоится в рамках Xbox Games Showcase, хотя сам анонс игры запланирован раньше июньского ивента.

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