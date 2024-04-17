Skybound Entertainment открыла сбор средств на разработку ААА-игры по «Неуязвимому»

Студиязапустила кампанию по сбору средств на разработку ААА-игры по— супергерою из комиксов Роберта Киркмана, популярность которого возросла на фоне мультсериала от Amazon.

Уже в первые часы сбора средств на платформе Republic разработчики получили нужную сумму, да еще и с запасом. В частности, компании задонатили более $450 тысяч из $50 000 — такой была первоначальная цель. Поддержать проект смогут все желающие до 30 апреля.

Над новым экшеном трудятся бывшие работники Activision Blizzard, Electronic Arts и Epic Games. Всего команда Skybound Entertainment состоит из 30 человек.

В компании подчеркнули, что бюджет на разработку игры будет сформирован из нескольких источников, включая крупных инвесторов. При этом на сегодняшний день у будущего супергеройского приключения нет ни названия, ни списка поддерживаемых платформ.