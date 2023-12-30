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    Разработчики Banishers Ghosts of New Eden знакомят игроков с главными героями

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    Разработчики Don’t Nod, которые трудятся над Banishers Ghosts of New Eden, презентовали новое видео. На этот раз все внимание досталось главным действующим лицам игры.

    Banishers Ghosts of New Eden
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    Banishers Ghosts of New Eden

    Ролевой экшен переносит нас в одну из глубинок Северной Америки 1965 года и рассказывает историю Антеи Дуарте и Реда Макрея — влюбленных друг в друга охотников на призраков, которые поклялись защищать Новый Эден от неупокоенных духов.

    Трейлер Banishers Ghosts of New Eden

    Во время очередной миссии Антея погибает и сама превращается в то, с чем боролась всю свою жизнь. Однако Ред отказывается мириться с произошедшим и ищет способы все исправить.

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  • 16/12/2023

    • Выход Banishers Ghosts of New Eden намечен на 13 февраля следующего года. Игра, в которой заявлена русская локализация в виде субтитров, появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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