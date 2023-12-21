В Suicide Squad: Kill The Justice League представили новых персонажей

В рамках недавно опубликованного дневника разработчиков Rocksteady Studios поведала о производственных успехах и значимых моментах

В частности, участники нового видео раскрыли чуть больше деталей о злодеях, которые станут помощниками Отряда самоубийц в их противостоянии с Лигой Справедливости.

Дневник разработчиков Rocksteady Studios

Так, в нужный момент выручить главных персонажей сможет Пингвин, который займется поставками оружия. К их компании также присоединится и Ядовитый Плющ. Новая злодейка — это юная преемница погибшей в Batman: Arkham Knight Памелы Айсли.

Игра по «Отряду самоубийц» появится 2 февраля следующего года на ПК и текущих версиях консолей PlayStation и Xbox.