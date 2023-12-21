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    В Suicide Squad: Kill The Justice League представили новых персонажей

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    В рамках недавно опубликованного дневника разработчиков Rocksteady Studios поведала о производственных успехах и значимых моментах Suicide Squad: Kill the Justice League.

    Suicide Squad: Kill The Justice League
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    Suicide Squad: Kill The Justice League

    В частности, участники нового видео раскрыли чуть больше деталей о злодеях, которые станут помощниками Отряда самоубийц в их противостоянии с Лигой Справедливости.

    Дневник разработчиков Rocksteady Studios

    Так, в нужный момент выручить главных персонажей сможет Пингвин, который займется поставками оружия. К их компании также присоединится и Ядовитый Плющ. Новая злодейка — это юная преемница погибшей в Batman: Arkham Knight Памелы Айсли.

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