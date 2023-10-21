Insomniac Games задумается о выпуске спин-оффа Marvel’s Spider-Man 2 с Веномом

После релиза Marvel’s Spider-Man 2 студия-разработчикмогла бы заняться спин-оффом с Веномом.

О новых целях изданию Insider рассказал старший нарративный директор игры Джон Пакетт. По его словам, в ближайших планах сотрудников компании будет кратковременный отдых и наблюдение за тем, как Marvel’s Spider-Man 2 воспринимают фанаты.

В дальнейшем студия намерена узнать мнение геймеров касательно проекта, посвященного Веному, который в сиквеле о Пауках раскроет одну из лучших за все время антигеройских историй.

Ранее Insomniac Games выкатывала спин-офф с Майлзом Моралесом и его приключениями.