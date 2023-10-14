Создатели Marvel's Spider-Man 2 подтвердили еще два паучьих костюма в игре

Marvel's Spider-Man 2 Фото: X — Marvel's Spider-Man 2
В частности, в пятницу студия презентовала еще два паучьих костюма. Первый — Brooklyn 2099 — выполнен в футуристичном стиле и ранее был доступен в Spider-Man: Miles Morales, второй — Kumo — был представлен в рамках ивента New York Comic-Con 2023.
Костюм Brooklyn 2099
X — Marvel's Spider-Man 2
Костюм Kumo
X — Marvel's Spider-Man 2
Сиквел Marvel's Spider-Man выйдет 20 октября в качестве эксклюзива PlayStation 5. В игре позволят переключаться между двумя персонажами — Питером Паркером и Майлзом Моралесом, которые будут противостоять нескольким культовым злодеям: Веному, Ящеру и Крейвену.