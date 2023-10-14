Создатели Marvel's Spider-Man 2 подтвердили еще два паучьих костюма в игре

Чуть меньше недели осталось до выхода одного из самых ожидаемых AAA-проектов осени — супергеройского экшена. В преддверии скорого релиза Insomniac Games знакомит с новыми деталями игры.

В частности, в пятницу студия презентовала еще два паучьих костюма. Первый — Brooklyn 2099 — выполнен в футуристичном стиле и ранее был доступен в Spider-Man: Miles Morales, второй — Kumo — был представлен в рамках ивента New York Comic-Con 2023.

Костюм Brooklyn 2099 X — Marvel's Spider-Man 2

Костюм Kumo X — Marvel's Spider-Man 2

Сиквел Marvel's Spider-Man выйдет 20 октября в качестве эксклюзива PlayStation 5. В игре позволят переключаться между двумя персонажами — Питером Паркером и Майлзом Моралесом, которые будут противостоять нескольким культовым злодеям: Веному, Ящеру и Крейвену.