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    Все новости спорта

    Создатели Marvel's Spider-Man 2 подтвердили еще два паучьих костюма в игре

    Игры Sony Marvel’s Spider-Man 2 Игры для PlayStation 5
    Чуть меньше недели осталось до выхода одного из самых ожидаемых AAA-проектов осени — супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2. В преддверии скорого релиза Insomniac Games знакомит с новыми деталями игры.

    Marvel's Spider-Man 2
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    Marvel's Spider-Man 2

    В частности, в пятницу студия презентовала еще два паучьих костюма. Первый — Brooklyn 2099 — выполнен в футуристичном стиле и ранее был доступен в Spider-Man: Miles Morales, второй — Kumo — был представлен в рамках ивента New York Comic-Con 2023.

    Костюм Brooklyn 2099
    X — Marvel's Spider-Man 2

    Костюм Kumo
    X — Marvel's Spider-Man 2

    Сиквел Marvel's Spider-Man выйдет 20 октября в качестве эксклюзива PlayStation 5. В игре позволят переключаться между двумя персонажами — Питером Паркером и Майлзом Моралесом, которые будут противостоять нескольким культовым злодеям: Веному, Ящеру и Крейвену.

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