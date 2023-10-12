Слухи: PlayStation 5 Pro может выйти в конце 2024 года

Информатор, специализирующийся на инсайдах относительно ​​Sony, рассказал о планах компании выпуститьконсолей PlayStation 5.

По его сведениям, новая модель появится в конце следующего года. При этом ранее Хендерсон первым сообщил о выходе PlayStation Q Lite, PlayStation Portal и консолей, которые в простонародье теперь называют Slim.

Аналогичную информацию ранее вскрыла и корпорация Microsoft. В ее документах также были указаны модели PS5 Slim и PS5 Pro.

Напомним, что 10 октября Sony презентовала новые версии PlayStation 5, а торговые сети назвали примерные сроки старта их продаж в России.