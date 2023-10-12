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    Слухи: PlayStation 5 Pro может выйти в конце 2024 года

    Игры Sony Игры для PlayStation 5 Microsoft
    Информатор Том Хендерсон, специализирующийся на инсайдах относительно ​​Sony, рассказал о планах компании выпустить PRO-версию консолей PlayStation 5.

    PlayStation 5
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    PlayStation 5

    По его сведениям, новая модель появится в конце следующего года. При этом ранее Хендерсон первым сообщил о выходе PlayStation Q Lite, PlayStation Portal и консолей, которые в простонародье теперь называют Slim.

    Аналогичную информацию ранее вскрыла и корпорация Microsoft. В ее документах также были указаны модели PS5 Slim и PS5 Pro.

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    • Напомним, что 10 октября Sony презентовала новые версии PlayStation 5, а торговые сети назвали примерные сроки старта их продаж в России.

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