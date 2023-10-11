Стали известны приблизительные сроки старта продаж новых версий PlayStation 5 в России

Во вторник, 10 октября, пользователям и просто фанатам PlayStation компанияпредставила обновленные версии консолей текущего поколения, а уже в среду торговые сети назвали приблизительные сроки начала их продаж в России.

По информации «М. Видео», консоли, к которым в отечественных магазинах добавят неофициальную приставку ‘Slim’ для удобства, могут появиться в продаже в январе, хотя в этом нельзя быть уверенными сто процентов.

Обновленная версия PlayStation

«Худая» вариация PlayStation 5 получит объем внутренней памяти до 1 терабайта, возможность подключения дисковода (цифровые версии консолей), а также поддержку расширения памяти.

Старт продаж новых версий намечен на ноябрь в США, в то время как в других странах консоли появятся чуть позже.