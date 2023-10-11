ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81
  • 18:57
    • «Авангард» взял верх над «Металлургом» в КХЛ
  • 18:31
    • «Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в КХЛ
  • 18:20
    • Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 17:51
    • Блинкова пробилась в третий круг турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Стали известны приблизительные сроки старта продаж новых версий PlayStation 5 в России

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    Во вторник, 10 октября, пользователям и просто фанатам PlayStation компания Sony представила обновленные версии консолей текущего поколения, а уже в среду торговые сети назвали приблизительные сроки начала их продаж в России.

    Новая версия PlayStation 5
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новая версия PlayStation 5

    По информации «М. Видео», консоли, к которым в отечественных магазинах добавят неофициальную приставку ‘Slim’ для удобства, могут появиться в продаже в январе, хотя в этом нельзя быть уверенными сто процентов.

    Обновленная версия PlayStation

    «Худая» вариация PlayStation 5 получит объем внутренней памяти до 1 терабайта, возможность подключения дисковода (цифровые версии консолей), а также поддержку расширения памяти.

  • «Место разума для каждого»: предварительный обзор Alan Wake 2
  • Что стало известно о Саге и Алане в рамках закрытого показа для журналистов?
  • 28/09/2023

    • Старт продаж новых версий намечен на ноябрь в США, в то время как в других странах консоли появятся чуть позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Спартак» возьмет реванш за сентябрьское поражение
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать питерцев?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.82
    •
  • Крупное поражение от «Салавата» не отразится на дальнейших результатах «Магнитки»
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •