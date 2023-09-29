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    Кучеров, Панарин и Василевский получили самые высокие рейтинги среди россиян в NHL 24

    Игры Electronic Arts NHL 24
    Стали известны рейтинги ведущий российских хоккеистов в NHL 24, которые вошли в топ-50 игроков НХЛ по мнению разработчиков спортивного симулятора.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Самым высокорейтинговым российским игроком стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, рейтинг — 94. На 2-м месте среди россиян расположился нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемин Панарин с показателем 93.

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский получил рейтинг 92. Такой же показатель и у его соотечественника голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.

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    Также рейтинг 92 получили вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

    Стоит отметить, что рейтинг Александра Овечкина составит 91, а у Евгения Малкина — 90.

    Дата выпуска NHL 24 назначена на 6-е октября.

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