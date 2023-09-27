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    Electronic Arts сняла с продажи все части FIFA

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    В мире футбольных симуляторов ушла целая эпоха: компания Electronic Arts сняла с продажи все части FIFA.

    FIFA 23
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    FIFA 23

    Серию игр, начиная с FIFA 14 и заканчивая FIFA 23, отныне невозможно купить ни в одном крупном онлайн-магазине, включая Epic Games, Steam, Microsoft Store, PS Store Nintendo eShop.

    Игры FIFA больше нельзя купить в онлайн-магазинах
    Epic Games

    При этом две последние части франшизы — FIFA 22 и FIFA 23 — можно заполучить с помощью подписки EA Play. Разумеется, ранее приобретенные игры также будут работать.

    Первый по популярности в своем жанре тайтл радовал фанатов в период с 1993 по 2022 год, однако теперь игру будут выпускать под брендом EA Sports FC.

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