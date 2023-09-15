Ubisoft выпустила сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora Фото: PS Store
В частности, состоялась демонстрация сюжета Avatar: Frontiers of Pandora. В видео от Ubisoft зрители познакомились с красочными пейзажами открытого мира Пандоры, увидели завораживающие полеты и перестрелки.
Сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora
Разработчики из The Division предлагают пройти сюжет за персонажа по имени На'ви, которую еще в младенчестве похитила Администрация разработки ресурсов. Теперь ей предстоит восстановить связь с родными краями.
Релиз Avatar: Frontiers of Pandora намечен на 7 декабря. Новая фэнтези-игра будет доступна на ПК и текущих поколениях консолей, без пастгена.