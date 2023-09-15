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    Ubisoft выпустила сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

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    Сентябрьская презентация State of Play была посвящена не только инди-тайтлам и играм для VR, как это анонсировали организаторы. В рамках ивента нашлось время и для AAA-проектов.

    Avatar: Frontiers of Pandora
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    Avatar: Frontiers of Pandora

    В частности, состоялась демонстрация сюжета Avatar: Frontiers of Pandora. В видео от Ubisoft зрители познакомились с красочными пейзажами открытого мира Пандоры, увидели завораживающие полеты и перестрелки.

    Сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

    Разработчики из The Division предлагают пройти сюжет за персонажа по имени На'ви, которую еще в младенчестве похитила Администрация разработки ресурсов. Теперь ей предстоит восстановить связь с родными краями.

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    • Релиз Avatar: Frontiers of Pandora намечен на 7 декабря. Новая фэнтези-игра будет доступна на ПК и текущих поколениях консолей, без пастгена.

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