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    В сеть слили карты Call of Duty: Modern Warfare 2. Делимся первыми впечатлениями

    Спасибо великим датамайнерам

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    Call of Duty: Modern Warfare 2
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    Call of Duty: Modern Warfare 2
    В теплые июльские дни по-прежнему идет альфа-тестирование мобильной версии Call of Duty: Warzone, во время которого любители покопаться в файлах нашли жирные схроны, связанные с картами другой игры франшизы — Modern Warfare 2.
    Пока простые фанаты «колды» с кайфом проводят летние деньки и в свободное время режутся в любимые части серии, ребята из списка избранных зависают в альфа-тестировании мобильной версии игры Call of Duty: Warzone. К счастью, в ранние испытания ворвались и всеми любимые (почти всеми) датамайнеры, которые выковыряли из мешка файлов значимые внутриигровые элементы из Modern Warfare 2 и даже серию концепт-артов из Black Ops 5.

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    • Но поскольку свежую Modern Warfare 2 планируют выкатить уже в октябре, утечки из этой игры рассматриваются с куда большим интересом, в отличие от далекой Black Ops 5, к выходу которой концепты неоднократно изменят существующий сегодня облик.

    Call of Duty: Modern Warfare 2: слитые в сеть карты

    Небольшая предыстория: первым, кто закинул скрины с мультиплеерными картами в сеть, был юзер под ником @RealiityUK, но его аккаунт спустя время беспощадно забанили. К счастью, его раскопки из Call of Duty: Warzone перепостили десятки раз, благодаря чему файлы из Modern Warfare 2 спокойно гуляют среди комьюнити. Ребята из XECO засейвили и запостили четыре карты Modern Warfare 2 — Grand Prix, Oilfield, Museum и SOBA.

    Grand Prix
    twitter.com

    Локация Grand Prix, как следует из названия, выглядит как гоночная трасса Формулы-1 со зрителями, расположенными на заднем плане. Скорее всего, представленная карта будет рассчитана на ближний и средний бой с открытой местностью и кучей опасных точек на пути к фанатским трибунам.

    Oilfield
    twitter.com

    Вторая локация — Oilfield — идеальное место для снайперов. Широкие открытые территории между нефтяными резервуарами обеспечивают шикарный обзор для снайперских дуэлей, во время которых игрокам придется следить за фланговыми атаками врагов.

    Museum
    twitter.com

    Музей (третья карта) смотрится снаружи вполне солидно — это современное здание внушительных размеров, в районе которого, вероятно, бойцы получат возможность загаситься друг с другом в динамичных поединках и использовать помещение для ближних замесов.

    SOBA
    twitter.com

    Четвертая слитая карта — SOBA напоминает местность с ближневосточной архитектурой. Возможно, после релиза игры эта точка станет лучшей для осады врагов, которых можно будет грохнуть из окружающих зданий.

    Что помимо карт ждать в Modern Warfare 2?

    Сливы мультиплеерных карт датамайнерами — далеко не стопроцентная инфа или последняя инстанция, зато ряд официальных Ютуб-каналов выдал несколько важных новостей о новой механике движения. К примеру, в Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки смогут висеть на уступах и лестницах, выглядывать из-за дополнительного оружия, нырять, плавать и ложиться на землю в попытках укрыться от выстрелов. Более того, юзерам позволят палить по врагам под водой, при этом сами пули будут лететь медленнее и наносить меньше урона.

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