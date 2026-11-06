Официальный аккаунт сборной Испании назвал список футболистов, вызванных в национальную команду на ближайшие матчи Лиги наций.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Кого вызвал де ла Фуэнте

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте остановился на следующих футболистах:

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Альваро Вальес («Бетис»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм Хотспур»), Алехандро Гримальдо, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Хакобо Рамон («Комо»), Марк Кукурелья, Дин Хёйсен (оба — «Реал»).

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Марк Рока («Бетис»), Пабло Барриос, Алекс Баэна (оба — «Атлетико»).

Нападающие: Ферран Торрес («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (оба — «Реал Сосьедад»), Роберто Фернандес («Эспаньол»).

Какие матчи предстоят Испании

В рамках пятого тура Лиги наций в группе А Испании предстоят игры с Чехией в гостях 12 ноября и с Англией на своём поле через три дня.

Как сборная играет в Лиге наций

После четырёх туров Испания уверенно возглавляет свой квартет с 12 очками. В первом круге Чехия была обыграна со счётом 3:1, а Англия — 3:2.