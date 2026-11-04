«Пари Сен-Жермен» быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил 4 гола в одном матче турнира. Парижане четырежды поразили ворота «Вильярреала» за 16 минут и 2 секунды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:0 после первого тайма).

Жоау Невеш globallookpress.com

4 гола на «Керамике»

В матче, проходящем на стадионе «Керамика» в Вильярреале, счет на 9-й минуте открыл Жоау Невеш. Дезире Дуэ удвоил преимущество на 12-й, Санни Меюлю отличился на 13-й, а Фабиан Руис забил четвертый гол на 17-й.

«Вильярреал» — «ПСЖ» uefa.com

Россиянин Матвей Сафонов вышел в старте парижан в 18-м матче подряд. Люка Шевалье, в начале прошлого сезона считавшийся основным вратарем «ПСЖ», снова остался в запасе.

LiveSport.Ru вёдет подробный онлайн-репортаж о матче «Вильярреал» — «Пари Сен-Жермен».

Рекорд «Реала» пал

Предыдущий рекорд «скорострельности» принадлежал «Реалу»: в матче против загребского «Динамо» 22 ноября 2011 года мадридцы забили свой четвертый гол на 20-й минуте.

Встреча закончилась со счетом 6:2, голами в составе «королевского клуба» отметились Карим Бензема (2', 66'), Хосе Кальехон (7', 49'), Гонсало Игуаин (9') и Месут Озил (20').

При этом «ПСЖ», в отличие от испанского клуба, установил рекорд на выезде.

«Вильярреал» — «ПСЖ» uefa.com

«ПСЖ» снова лидирует

«Пари Сен-Жермен» одержал три победы в трёх стартовых турах Лиги чемпионов и занимает первое место из 36 команд на общем этапе турнира. У «Вильярреала» победа и два поражения в трёх играх. Испанцы располагаются на 19-й строчке таблицы.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале розыгрыша турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).