Паулу Фонсека покинул пост главного тренера «Лиона» ради работы в «Спортинге». Французский клуб объявил об уходе 53-летнего специалиста 4 ноября. Инициатором расставания стал сам португалец, чей контракт действовал до конца июня 2027 года.

Паулу Фонсека globallookpress.com

На официальном сайте «Лиона» сказано, что «Спортинг» выплатит клубу 5 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта. Ожидается, что Фонсека получит соглашение до июня 2030 года с зарплатой около трёх миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

В «Лионе» шокированы решением тренера

В заявлении французского клуба отмечается, что Фонсека попросил отпустить его после предложения от «Спортинга», к которому он испытывает «особую привязанность».

«Неожиданное решение, о котором „Лион“ глубоко сожалеет, особенно с учётом того, что оно принято посреди сезона», — говорится в сообщении клуба.

Фонсека возглавил «Лион» в январе 2025 года, сменив Пьера Сажа. В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место в чемпионате Франции. Сейчас она идёт третьей в Лиге 1, набрав 17 очков по итогам девять туров. Последней игрой португальца стала домашняя победа над «Анже» — 2:0.

Ранее Фонсека работал в «Порту», «Браге», «Шахтёре», «Лилле» и «Милане». С донецким клубом он трижды подряд выиграл чемпионат Украины, а с «Брагой» завоевал Кубок Португалии в 2016 году.

Фонсека в «Лионе» globallookpress.com

«Спортинг» отстаёт от «Порту» на девять очков

В Лиссабоне Фонсека сменит Руя Боржеша, работавшего с командой с декабря 2024 года. В первом сезоне Боржеш выиграл чемпионат и Кубок Португалии, а в следующем — 2025/26 — дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов.

1 ноября «Спортинг» объявил о начале переговоров по расторжению его контракта. Этому предшествовали поражения от «ЛАСКа» и «Академику Визеу». В чемпионате лиссабонцы занимают третье место, уступая лидирующему «Порту» девять очков.

Что будет дальше?

Дебют Фонсеки в «Спортинге» состоится в домашнем матче Примейры с «Морейренсе» 7 ноября. Встречу Лиги чемпионов против «Шахтёра» 3 ноября лиссабонская команда провела под руководством временного главного тренера Тьягу Фернандеша и выиграла со счётом 1:0.

«Лион» до паузы на игры сборных возглавит Жорже Масиэл, входивший в тренерский штаб Фонсеки. Ему предстоит подготовить команду к выездным матчам с «Реал Сосьедад» в Лиге Европы 5 ноября и «Брестом» в чемпионате Франции 8 ноября.