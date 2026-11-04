Турецкий «Фенербахче» благодаря голам Мейсона Гринвуда, Арчи Брауна и Ведата Мурики взял три очка на своём поле в матче 4-го тура Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» со счётом 3:2. Голы в составе гостей забивали Трой Ньони и Александер Исак. Хозяевами в этой игре руководил легенда мерсисайдцев Дирк Кёйт.

Алиссон Беккер сайт УЕФА

Перед матчем

Хозяева перед этой встречей после трёх туров имели в активе 2 очка в таблице Лиги чемпионов. В первом туре «Фенербахче» сыграл вничью дома с «Ромой» (1:1), дальше было разгромное поражение в гостях от «Астон Виллы» (0:6) и ничья на своём поле с чешской «Славией» (1:1). В чемпионате Турции стамбульский клуб пока шестой с 16 очками после 10 туров.

«Ливерпуль» шёл в группе лидеров, выиграв все три матча ЛЧ. В турнире были повержены мадридский «Атлетико» (2:1), ЛАСК (6:3) и «Вильярреал» (4:3). В чемпионате Англии команда Андони Ираолы пока пятая с 15 очками после 9 туров. В последней игре она уступила на своём поле «Арсеналу» (0:1).

Дирк Кейт globallookpress.com

Дополнительный интерес противостоянию придаёт тот факт, что «Фенербахче» прямо перед матчем возглавил Дирк Кёйт, который лучшие годы игровой карьеры провёл именно в «Ливерпуле» (2006–2012) и любим болельщиками мерсисайдцев до сих пор. Скорее всего, он временная фигура, так как клуб ведёт переговоры с португальцем Сержиу Консейсао.

Ход матча

Начало встречи прошло с преимуществом «Ливерпуля» под свист местных болельщиков. Самым активным оказался испанский вингер Виктор Муньос, нанёсший первый удар в створ на 3‑й минуте, но Эдерсон был на месте.

Муньос втаптывает в газон Гендузи globallookpress.com

На 13‑й минуте «Ливерпуль» получил право на опасный штрафной, но Собослаи не смог перекинуть «стенку». «Фенербахче» нет на поле, и болельщики негодуют. Через 6 минут венгерский хавбек вырезал кросс в центр штрафной, ван Дейк готов был замыкать передачу головой, но Шкриньяр оказался проворнее и сорвал опасную атаку соперника.

Счёт был открыт на 25‑й минуте. Всё та же парочка Собослаи — ван Дейк угрожала воротам, защитник Браун заблокировал удар, но мяч прилетел к линии штрафной, откуда набежавший Трей Ньони нанёс удар, а небольшой рикошет по пути помешал Эдерсону среагировать! У 19‑летнего таланта «Ливерпуля» это первый гол за взрослую команду.

Трей Ньони открывает счёт в матче globallookpress.com

Пропущенный мяч смог разбудить «Фенербахче», и на 29‑й минуте хозяева отыгрались. Главная звезда команды Мейсон Гринвуд исполнил штрафной, мяч попал в Жаке и с помощью рикошета залетел в ворота мимо опешившего Алиссона Беккера.

Гол придал сил хозяевам. Сначала Гринвуд «покрутил позвонки» защите гостей фирменными финтами, отлично бил в нижний угол, но немного промахнулся, а чуть позже англичанин получил отличную передачу от Лукаку, мог оформить дубль, но спас Алиссон. Вот так, после провального старта игра резко поменялась, и на трибунах стало другое настроение.

Шкриньяр снимает подачу globallookpress.com

Второй тайм начинается с атак «Ливерпуля». Сначала Собослаи бил с линии штрафной, но удар заблокировал защитник, а затем Нгумоа показал скоростной дриблинг, но удар с угла вратарской пришёлся в соперника! На 56‑й минуте неплохо пробил Баркола, но Алиссон снова на месте.

На 63‑й минуте появился у хозяев любимец болельщиков — нападающий Ведат Мурики по прозвищу «Пират». Через три минуты заменами ответил Андони Ираола, выпустив Александера Исака, Гакпо и Вирца. И уже через три минуты шведский нападающий выводит «Ливерпуль» вперёд. Цимикас разогнал атаку по флангу, Гакпо навесил, и Исак головой пробил мимо Алиссона, который только коснулся мяча руками. 2:1 в пользу гостей.

Но через 4 минуты «Фенербахче» снова отыгрался после розыгрыша углового: Канте подал, Гакпо неудачно скинул мяч, и Арчи Браун пробил в угол ворот — счёт снова равный: 2:2.

На 79‑й минуте сыграла замена у турок. Браун с правого фланга подал в штрафную гостей, а Мурики в единоборстве с тремя соперниками сумел даже без прыжка головой отправить мяч в угол ворот! «Пират» приводит трибуны в экстаз! 3:2 в пользу «Фенербахче», и хозяева первый раз впереди в матче.

Авторы забитых мячей «Фенербахче» globallookpress.com

После забитого гола хозяева успокоились и сосредоточились на обороне собственных ворот. «Ливерпуль» имел несколько моментов, но они не были острые.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

После невзрачного начала и пропущенного гола от Ньони «Фенербахче» быстро пришёл в себя и отыгрался благодаря небольшому везению после гола Гринвуда. После счёта 1:1 игра выровнялась до середины второго тайма, когда произошли все основные события на поле. Сыграли замены. Выпущенный Ираолой нападающий Исак снова вывел «Ливерпуль» вперёд, но быстро хозяева смогли отыграться благодаря Арчи Брауну.

Победу же туркам принесла замена. Ведат Мурики появился на поле вместо подуставшего Лукаку и решил исход встречи в своём фирменном стиле. Отличная тренерская работа и дебют Дирка Кёйта против своего бывшего клуба.

Результат матча Фенербахче Стамбул 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Treymaurice Nyoni 25' 1:1 Мэйсон Гринвуд 29' 1:2 Александер Исак 69' 2:2 Арчи Браун 73' 3:2 Ведат Мурики 79' Фенербахче: Эдерсон, Нелсон Семеду ( Мерт Мюльдюр 75' ), Милан Шкриньяр, Коджо Пепра Оппонг, Арчи Браун, Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте, Исмаиль Юксек, Мэйсон Гринвуд ( Огуз Айдын 89' ), Ирфан Кавечи ( Керем Актюркоглу 75' ), Ромелу Лукаку ( Ведат Мурики 63' ) Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас ( Милош Керкез 76' ), Вирджил ван Дейк, Жереми Жаке, Джо Гомес ( Коди Матес Гакпо 66' ), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Брэдли Баркола, Рио Нгумоха ( Флориан Вирц 66' ), Виктор Муньос ( Александер Исак 66' ), Treymaurice Nyoni ( Льюис Каумас 85' ) Жёлтые карточки: Арчи Браун 25' — Алексис Мак Аллистер 85'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 8 Удары мимо 11 32 Владение мячом 68 4 Угловые удары 12 2 Офсайды 2 13 Фолы 12

После матча

Благодаря этому успеху «Фенербахче» теперь имеет 5 очков и вышел пока на 19-е место в таблице общего этапа ЛЧ. В пятом туре команде предстоит игра в гостях с «Шахтёром». Для «Ливерпуля» это первое поражение в турнире. Сейчас мерсисайдцы с 9 очками идут на пятой строчке. Следующий матч команда Ираолы сыграет также на выезде против «Брюгге».