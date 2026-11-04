Афинский АЕК потерпел домашнее поражение от мадридского «Реала» (2:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед матчем

Греческий клуб подходил к матчу на фоне двух подряд выездных поражений на домашней арене, уступив ПАОКу в Кубке и «Панатинаикосу» в чемпионате. В Лиге чемпионов дела у АЕКА тоже идут неважно. Начав с домашней победы над австрийским ЛАСКом, АЕК затем на выезде уступил «Шахтеру» (1:2) и был деклассирован «Манчестер Сити» (1:5).

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Реал», в свою очередь, не только выиграл шесть последних матчей, включая Класико с «Барселоной», но и показывает стопроцентный результат в Лиге чемпионов, последовательно победив «Интер» (2:1), «Рому» (4:3) и «Лейпциг» (4:1). Выезд в Афины, казалось, не предвещал команде Жозе Моуринью никаких тревог.

Ход матча

Тем не менее, инициативой с первых же минут завладели игроки АЕКа, которые уже на 5-й минуте проверили бдительность Тибо Куртуа опасным ударом Гачиновича.

Бельгиец спас свои ворота, но АЕК продолжал атаковать и на 12-й минуте это принесло плоды. С левого края прошёл пас на радиус Луке Йовичу, который продлил направо в штрафную на Койта. Абубакари финтом качнул Кукурелью и из-под него нанёс неожиданный удар в ближний угол, открыв счет.

АЕК — «Реал» globallookpress.com

Забив гол, АЕК не стал жаться к воротам, и пять минут спустя снова тревожил Куртуа. Гачинович один в один легко обыграл соперника и низом покатил в центр Йовичу, а Лука замахом убрал с пути Камавинга, но вот пробил прямо по позиции вратаря «Реала».

Мадридцы разбегались лишь к середине первого тайма, и даже забили гол, но мяч Джуда Беллингема был отменен после просмотра ВАР — англичанин, замкнувший прострел Винисиуса, находился в положении «вне игры».

Отыграться «Реалу» удалось на 32-й минуте. В развитии атаки мадридцев Бернарду перевёл налево Кукурелье, который выполнил сильный прострел в центр штрафной, где открылся Джуд Беллингем, в касание пяткой переправивший мяч под правую стойку.

АЕК — «Реал» globallookpress.com

Концовка первого тайма прошла при преимуществе «Реала» — гости раз за разом проверяли на прочность Бриньоли, но он не плошал, да и игрокам «Реала» не хватало точности.

В перерыве Моуриньо не стал никого менять, но явно провел воспитательную беседу — «Реал» начал куда активнее атаковать. На 50-й минуте Камавинга на чужой половине накоротке отдал правее Милитао, Эдер первым касанием подработал на ход, а вторым мощно зарядил в дальний угол — Бриньоли в прыжке парировал мяч в сторону.

Спустя пять минут на финтах справа в штрафную АЕКа проскочил Мбаппе и затем выполнил поперечный пас в центр, куда набежал Кукурелья и замыкал в касание, — но Рота блоком на линии вратарской просто спас греческую команду.

АЕК — «Реал» globallookpress.com

Правило «не забиваешь ты — забьют тебе» в очередной раз сработало на 75-й минуте. Греки поймали соперника на контратаке, Абубакари Койта на левом фланге продвинулся вперёд и затем сделал аккуратный пас на ближний край вратарской, куда открылся Пилиос и с ходу низом пробил точно «в домик» Куртуа.

«Реал» отыгрался уже спустя три минуты — Джуд Беллингем справа вразрез шикарно покатил в штрафную Думфрису, Дензел прострелил на дальнюю штангу во вратарскую, которую без помех замкнул Мбаппе.

Пару минут спустя «Реал» мог выходить вперед в счете. На навес Эндрика от правого флажка в центре штрафной АЕКа откликнулся Милитао и пробил головой, мяч рикошетом от Роты оказался в ногах Думфриса, но Дензел с близкой дистанции не переиграл Бриньоли.

АЕК — «Реал» globallookpress.com

Гости продолжали давить, Мбаппе на последних минутах обстучал каркас ворот АЕКа. но победный гол был забит уже в ходе навала в компенсированное время. Несколько ударов самоотверженно блокировали защитники, но затем после скидки Браима мяч на подступах к радиусу оказался в ногах Вальверде — Феде нанёс неотразимый удар в дальнюю девятку.

Уже после финального свистка Абубакари Койта начал размахивать руками в сторону главного арбитра, что-то кричать ему, за что в итоге получил прямую красную карточку.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Волевую победу «сливочным» принесли характер, благодаря которому они бились до последней секунды компенсированного времени, и замены Жозе Моуринью, так как решающий гол организовали появившиеся на поле во втором тайме со скамейки Диас и Вальверде — Браим накоротке отдал Феде, удар которого принес победу «Реалу».

АЕК — «Реал» globallookpress.com

После этого матча «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками, уступая лидерство ПСЖ по разнице мячей. АЕК располагается на 30-м месте, набрав три очка в четырёх встречах.

Результат матча АЕК Афины Афины 2:3 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Абубакари Койта 12' 1:1 Джуд Беллингем 32' 2:1 Stavros Pilios 75' 2:2 Килиан Мбаппе 78' 2:3 Федерико Вальверде 90+2' АЕК Афины: Альберто Бриньоли, Лазарос Рота, Ароль Мукуди, Абубакари Койта, Кервин Арриага, Каан Кайринен ( Рэзван Марин 60' ), Ловро Майер ( Зини 53' ), Мият Гачинович ( Барнабаш Варга 60' ), Лука Йович ( Александр Зубков 88' ), Filipe do Bem Relvas Vito Oliveira, Stavros Pilios Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья ( Браим Диас 81' ), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Дензел Дюмфрис, Джуд Беллингем ( Карлос Эспи 86' ), Эдуардо Камавинга, Бернарду Силва ( Эндрик 67' ), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ( Alvaro Fernandez Carreras 81' ), Ян Дьоманде ( Федерико Вальверде 67' ) Жёлтые карточки: Кервин Арриага 34' — Марк Кукурелья 66' Красная карточка: Абубакари Койта 90+6' (АЕК Афины)

Статистика матча 5 Удары в створ 8 2 Удары мимо 9 30 Владение мячом 70 0 Угловые удары 7 0 Офсайды 2 9 Фолы 16

Что будет дальше?

В ближайшем матче АЕК на своем поле сыграет 8 ноября с «Левадиакосом» в рамках 9-го тура чемпионата Греции. Мадридский «Реал» днем ранее отправится в гости к «Валенсии» в рамках 12-го тура Ла Лиги.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов АЕК встретится с «Комо» (24 ноября), а «Реал» проведёт матч с ПСВ (24 ноября).