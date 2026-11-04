Афинский АЕК потерпел домашнее поражение от мадридского «Реала» (2:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

АЕК — «Реал»
АЕК — «Реал» globallookpress.com

Перед матчем

Греческий клуб подходил к матчу на фоне двух подряд выездных поражений на домашней арене, уступив ПАОКу в Кубке и «Панатинаикосу» в чемпионате. В Лиге чемпионов дела у АЕКА тоже идут неважно. Начав с домашней победы над австрийским ЛАСКом, АЕК затем на выезде уступил «Шахтеру» (1:2) и был деклассирован «Манчестер Сити» (1:5).

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью globallookpress.com

«Реал», в свою очередь, не только выиграл шесть последних матчей, включая Класико с «Барселоной», но и показывает стопроцентный результат в Лиге чемпионов, последовательно победив «Интер» (2:1), «Рому» (4:3) и «Лейпциг» (4:1). Выезд в Афины, казалось, не предвещал команде Жозе Моуринью никаких тревог.

Ход матча

Тем не менее, инициативой с первых же минут завладели игроки АЕКа, которые уже на 5-й минуте проверили бдительность Тибо Куртуа опасным ударом Гачиновича.

Бельгиец спас свои ворота, но АЕК продолжал атаковать и на 12-й минуте это принесло плоды. С левого края прошёл пас на радиус Луке Йовичу, который продлил направо в штрафную на Койта. Абубакари финтом качнул Кукурелью и из-под него нанёс неожиданный удар в ближний угол, открыв счет.

АЕК — «Реал»
АЕК — «Реал» globallookpress.com

Забив гол, АЕК не стал жаться к воротам, и пять минут спустя снова тревожил Куртуа. Гачинович один в один легко обыграл соперника и низом покатил в центр Йовичу, а Лука замахом убрал с пути Камавинга, но вот пробил прямо по позиции вратаря «Реала».

Мадридцы разбегались лишь к середине первого тайма, и даже забили гол, но мяч Джуда Беллингема был отменен после просмотра ВАР — англичанин, замкнувший прострел Винисиуса, находился в положении «вне игры».

Отыграться «Реалу» удалось на 32-й минуте. В развитии атаки мадридцев Бернарду перевёл налево Кукурелье, который выполнил сильный прострел в центр штрафной, где открылся Джуд Беллингем, в касание пяткой переправивший мяч под правую стойку.

АЕК — «Реал»
АЕК — «Реал» globallookpress.com

Концовка первого тайма прошла при преимуществе «Реала» — гости раз за разом проверяли на прочность Бриньоли, но он не плошал, да и игрокам «Реала» не хватало точности.

В перерыве Моуриньо не стал никого менять, но явно провел воспитательную беседу — «Реал» начал куда активнее атаковать. На 50-й минуте Камавинга на чужой половине накоротке отдал правее Милитао, Эдер первым касанием подработал на ход, а вторым мощно зарядил в дальний угол — Бриньоли в прыжке парировал мяч в сторону.

Спустя пять минут на финтах справа в штрафную АЕКа проскочил Мбаппе и затем выполнил поперечный пас в центр, куда набежал Кукурелья и замыкал в касание, — но Рота блоком на линии вратарской просто спас греческую команду.

АЕК — «Реал»
АЕК — «Реал» globallookpress.com

Правило «не забиваешь ты — забьют тебе» в очередной раз сработало на 75-й минуте. Греки поймали соперника на контратаке, Абубакари Койта на левом фланге продвинулся вперёд и затем сделал аккуратный пас на ближний край вратарской, куда открылся Пилиос и с ходу низом пробил точно «в домик» Куртуа.

«Реал» отыгрался уже спустя три минуты — Джуд Беллингем справа вразрез шикарно покатил в штрафную Думфрису, Дензел прострелил на дальнюю штангу во вратарскую, которую без помех замкнул Мбаппе.

Пару минут спустя «Реал» мог выходить вперед в счете. На навес Эндрика от правого флажка в центре штрафной АЕКа откликнулся Милитао и пробил головой, мяч рикошетом от Роты оказался в ногах Думфриса, но Дензел с близкой дистанции не переиграл Бриньоли.

АЕК — «Реал»
АЕК — «Реал» globallookpress.com

Гости продолжали давить, Мбаппе на последних минутах обстучал каркас ворот АЕКа. но победный гол был забит уже в ходе навала в компенсированное время. Несколько ударов самоотверженно блокировали защитники, но затем после скидки Браима мяч на подступах к радиусу оказался в ногах Вальверде — Феде нанёс неотразимый удар в дальнюю девятку.

Уже после финального свистка Абубакари Койта начал размахивать руками в сторону главного арбитра, что-то кричать ему, за что в итоге получил прямую красную карточку.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Волевую победу «сливочным» принесли характер, благодаря которому они бились до последней секунды компенсированного времени, и замены Жозе Моуринью, так как решающий гол организовали появившиеся на поле во втором тайме со скамейки Диас и Вальверде — Браим накоротке отдал Феде, удар которого принес победу «Реалу».

АЕК — «Реал»
АЕК — «Реал» globallookpress.com

После этого матча «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками, уступая лидерство ПСЖ по разнице мячей. АЕК располагается на 30-м месте, набрав три очка в четырёх встречах.

Результат матча

АЕК АфиныАфиныАЕК Афины2:3Реал МадридРеал МадридМадрид
1:0 Абубакари Койта 12' 1:1 Джуд Беллингем 32' 2:1 Stavros Pilios 75' 2:2 Килиан Мбаппе 78' 2:3 Федерико Вальверде 90+2'
АЕК Афины:  Альберто Бриньоли,  Лазарос Рота,  Ароль Мукуди,  Абубакари Койта,  Кервин Арриага,  Каан Кайринен (Рэзван Марин 60'),  Ловро Майер (Зини 53'),  Мият Гачинович (Барнабаш Варга 60'),  Лука Йович (Александр Зубков 88'),  Filipe do Bem Relvas Vito Oliveira,  Stavros Pilios
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Марк Кукурелья (Браим Диас 81'),  Антонио Рюдигер,  Эдер Милитао,  Дензел Дюмфрис,  Джуд Беллингем (Карлос Эспи 86'),  Эдуардо Камавинга,  Бернарду Силва (Эндрик 67'),  Килиан Мбаппе,  Винисиус Жуниор (Alvaro Fernandez Carreras 81'),  Ян Дьоманде (Федерико Вальверде 67')
Жёлтые карточки:  Кервин Арриага 34'  —  Марк Кукурелья 66'
Красная карточка:  Абубакари Койта 90+6' (АЕК Афины)

Что будет дальше?

В ближайшем матче АЕК на своем поле сыграет 8 ноября с «Левадиакосом» в рамках 9-го тура чемпионата Греции. Мадридский «Реал» днем ранее отправится в гости к «Валенсии» в рамках 12-го тура Ла Лиги.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов АЕК встретится с «Комо» (24 ноября), а «Реал» проведёт матч с ПСВ (24 ноября).