Бывший форвард «Зенита», один из руководителей академии клуба Дмитрий Радченко специально для LiveSport.Ru высказался о возможной гегемонии питерцев после уверенной победы над «Крыльями Советов» (3:0) в Самаре в рамках 13-го тура РПЛ.

— Рад, что подтвердил неожиданно полученный им статус «первого номера» Богдан Москвичев. И на данный момент он выигрывает конкуренцию у опытного Адамова, играя «на ноль» второй матч. Несколько удивило нахождение Педро в запасе, но тренерский штаб всегда выпускает тех, кто лучше на сегодня готов. А Соболева даже после болезни как не ставить! Саша сегодня безусловная прима в атаке, что вновь доказал.

У Вендела была очень неприятная травма, поэтому продолжают беречь, чтобы не было рецидива. Середина поля Барриос-Карпукас-Глушенков сейчас очень неплохо взаимодействует. Посмотрим, как Сергей Богданович справится этой приятной головной болью. Карпукас выглядит очень хорошо, не зря вчера вновь признан лучшим игроком. И надо учитывать, что это футболист с российским паспортом.

Было видно, что Самара пыталась сыграть на контратаках, но ничего не получилось. Два пенальти не следствие низкого блока хозяев, а стечение обстоятельств. После первого удара Джона мяч вообще летел в ворота, да и во втором случае Соболев бил левой уже с линии вратарской — оба железные. Что пошел бить второй пенальти после первой осечки, сильно рисковал. Мне кажется, глаза закрыл перед ударом и попал.

А по поводу 21 пенальти «Зенита» в 43 матчах с начала прошлого сезона, 95 процентов вообще без вопросов и 5 спорные. Во всяком случае, никто не говорит уже давно, что «Зенит» тащат. Третий гол — это высокое качество наших футболистов, поскольку 10 хозяев находились в тот момент в своей штрафной.

В целом, если смотреть на турнирную таблицу и комбинационную игру, «Зенит» прибавляет по сравнению с началом сезона. Но не думаю, что выиграет чемпионат на безальтернативной основе. Турнир в этом году просто сумасшедший!