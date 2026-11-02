Бывший капитан «Краснодара» Максим Деменко считает, что у команды есть проблемы внутри коллектива, которые влияют на последние результаты.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Удивляет, что происходит с "Краснодаром". Результата нет. Многие пишут и говорят, что у команды пропала игра. Ссылаются на потерю Кривцова в атакующих действиях. Но я смотрю глубже. Скорее всего, проблемы есть и в коллективе. Кривцов как-то говорил по поводу Кордобы, что он не может быть капитаном. Игроком с таким статусом должен быть русский футболист. У "Краснодара" на данный момент есть нехватка игроков. Мурад Мусаев потерял что-то во взаимодействии с командой.

Игра с "Родиной" особенно показала, что команда не демонстрировала свой футбол. В коллективе могут быть напряжённые моменты и недопонимание. Только тренер, игроки и руководители могут собраться и найти причину происходящего. Мы помним, как "Краснодар" еле-еле сравнял счёт с "Локомотивом". Значит, у команды есть характер, но чего-то не хватает. В составе должна быть конкуренция. Когда "Краснодар" взял чемпионство, у клуба не было травмированных и других проблем. Поэтому нужно иметь более широкую скамейку», — сказал Деменко «Чемпионату».

В игре 13‑го тура РПЛ «Краснодар» уступил «Родине» в гостях со счётом 1:2. В итоге «быки» опустились на пятое место в таблице, имея в активе 23 очка.