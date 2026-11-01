Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов остался очень недоволен работой судейской бригады в игре 13‑го тура РПЛ с «Ростовом» (0:3) и намерен подать жалобу в ЭСК РФС.

Шамиль Газизов globallookpress.com

На 12‑й минуте прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Махмуджон Махамаджонов. На этом матче работала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым.

«Удаления точно не было. Мало того, судья должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" за удар локтем. Судья непрофессионально отсудил матч, еще непонятно, почему Чебан был на VAR. Судейство было просто безалаберным, таким оно не должно быть в РПЛ, потому что из‑за него ломаются судьбы, тренировочный процесс, и это все начинает напрягать.

Мне это напомнило игру с "Нижним Новгородом" в 2024 году, где нас "прибили". Сегодня то же самое было. Понятно, что мы обратимся в ЭСК, очков это, конечно, не прибавит, но мы хотя бы получим хоть какие‑то разъяснения», — сказал Газизов «Матч ТВ».