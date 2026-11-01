Воронежский «Факел» достиг договорённости о назначении Хасанби Биджиева главным тренером команды, сообщает сайт клуба.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

Официально контракт с 60-летним специалистом планируется подписать в понедельник, 2 ноября. В тренерский штаб Биджиева войдут ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.

Биджиев сменит на этом посту Алексея Ребко, который в середине октября принял команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Василенко.

Последним местом работы Биджиева было махачкалинское «Динамо»: он руководил клубом с февраля 2024 года по декабрь 2025-го и вывел его в РПЛ.

После 13 туров команда набрала 6 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата России.