Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова лучшим игроком Российской Премьер-Лиги текущего сезона.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Если брать начало чемпионата, то мне очень понравился Кривцов. Если бы не эта травма, то, я думаю, мы бы сегодня наблюдали за более сильным "Краснодаром". Не столько потеря Кордобы, сколько потеря Кривцова повлияла на результаты команды, особенно в последних матчах. Мне кажется, на этом этапе Кривцов один из лучших футболистов в России», — сказал Тедеев в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

До получения травмы Кривцов успел провести четыре матча в чемпионате страны и забил три гола. Игрок получил разрыв сухожилия в игре Кубка России против московского «Динамо». Хавбеку потребовалась операция, его восстановление займет от четырех до шести месяцев.