Экс-голкипер московского «Спартака» Артем Ребров подробно рассказал об игре и характера аргентинского полузащитника Эсекьяля Барко.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Сразу было видно, что человек в огромном порядке и с мячом работает на топ-уровне.

Барко со стороны кажется закрытым и немножко букой, но если чуть пообщаться и найти ключики, он сразу светится и улыбается. Такой тип характера. Уверен, среди ваших друзей тоже есть на вид закрытые ребята, но если познакомиться поближе, они совсем иначе раскрываются.

Есть ощущение, что мне чуть проще, потому что он респектует за футбольную карьеру. Клуб же выкладывает в соцсетях архивные видео, где я играл в Лиге чемпионов и становился чемпионом России. Плюс на базе на многих фотках присутствую с кубками. Я стараюсь этими достижениями и воспоминаниями не жить, но, конечно, приятно, что условные Барко и Солари высоко оценивают мои спортивные заслуги.

Про Барко лучше всего сказал Слишкович: "Если хочешь инвестировать, то отдать пас Эсекиэлю надежнее, чем положить его в банк". К нему и правда невозможно подобраться: маленький, юркий, коренастый, резкий и физически готовый.

Умение укрывать мяч и чувство пространства — это врожденное и генетическое. Барко реально одарен и может играть с закрытыми глазами. Это не натренируешь. Плюс к этому добавляется хорошая физуха: он ведь очень много перемещается и преодолевает большие расстояния.

Я уверен, что Барко может играть в лучших клубах Европы, но он выбрал другой путь. Как, например, Вагнер Лав или Халк в свое время. Это ему больше подходит», — написал Ребров в колонке на «Спортс».

27-летний Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года и с ходу стал лидером клуба. Недавно он подписал новый контракт с красно-белыми.