Нападающий сборной США Кристиан Пулишич продлил контракт с «Миланом». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба. Новое соглашение 28-летнего футболиста с «россонери» рассчитано до лета 2031 года.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

В текущем сезоне чемпионата Италии Пулишич провел шесть матчей. На счету форварда два забитых мяча и одна результативная передача. Также американский нападающий сыграл два матча в Лиге Европы.

Пулишич выступает за «Милан» с 2023 года и успел выиграть с командой Суперкубок Италии. Ранее футболист защищал цвета дортмундской «Боруссии» и лондонского «Челси». На данный момент «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.