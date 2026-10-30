В матче 9-го тура французской Лиги 1 « ПСЖ » на выезде разгромил « Гавр » со счетом 5:1.
На гол Джоша Маджи в дебюте встречи парижане ответили хет-триком Ашрафа Хакими и точными ударами Мики Годтса и Сенни Маюлу.
Отметим, что российский вратарь Матвей Сафонов провел на поле весь поединок.
Результат матча
ГаврГавр1:5ПСЖПариж
1:0 Джош Майя 18' 1:1 Мика Годтс 26' 1:2 Ашраф Хакими 28' 1:3 Ашраф Хакими 55' 1:4 Сенни Меюлю 62' 1:5 Ашраф Хакими 69'
Гавр: Арно Бодар, Аюму Сэко, Джуниор Мванга, Ахмед Туба, Симон Эбоног (Daren Nbenbege Mosengo 83'), Амир Ричардсон (Рассул Ндиайе 65'), Райан Фофана (Hakim Dongopandji 79'), Джош Майя, Djibril Ouziad, Lamine N'Diaye, Sota Nakamura (Алли Саматта 65')
ПСЖ: Педро Фернандес, Матвей Сафонов, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Илья Забарный, Ашраф Хакими (Quentin Ndjantou 71'), Магнес Аклиуш (Лукас Бералдо 63'), Уоррен Заир-Эмери, Сенни Меюлю, Мика Годтс (David Boly 71'), Ферран Торрес
Благодаря победе «ПСЖ» набрал 20 очков и закрепился на 1-й строчке в турнирной таблице, «Гавр» (2) — последний.
В параллельной игре « Ницца » разбила « Ренн » с результатом 5:2.
В составе победителей хет-триком отметился Элье Ваи, а еще по голу забили Джонатан Клаусс и Мохамед Амура. За гостей же отличились Себастьян Шиманский и Булайе Диа.
«Ницца» набрала 14 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице, «Ренн» с 16 баллами — 2-й.