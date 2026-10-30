В матче 9-го тура французской Лиги 1 « ПСЖ » на выезде разгромил « Гавр » со счетом 5:1.

На гол Джоша Маджи в дебюте встречи парижане ответили хет-триком Ашрафа Хакими и точными ударами Мики Годтса и Сенни Маюлу.

Отметим, что российский вратарь Матвей Сафонов провел на поле весь поединок.

Результат матча

Гавр Гавр 1:5 ПСЖ Париж

1:0 Джош Майя 18' 1:1 Мика Годтс 26' 1:2 Ашраф Хакими 28' 1:3 Ашраф Хакими 55' 1:4 Сенни Меюлю 62' 1:5 Ашраф Хакими 69'

Гавр: Арно Бодар, Аюму Сэко, Джуниор Мванга, Ахмед Туба, Симон Эбоног ( Daren Nbenbege Mosengo 83' ), Амир Ричардсон ( Рассул Ндиайе 65' ), Райан Фофана ( Hakim Dongopandji 79' ), Джош Майя, Djibril Ouziad, Lamine N'Diaye, Sota Nakamura ( Алли Саматта 65' )