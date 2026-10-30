Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил игру московского ЦСКА в текущем сезоне.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«ЦСКА производит приятное впечатление. Могу совершенно откровенно сказать, что это команда, которая должна бороться за чемпионство. У ЦСКА сейчас хороший состав. Олейников и Аззи — хорошие приобретения. Атака и оборона стабилизировались в лице Лукина, Данилова и Жоао Виктора, а в середине поля качественно действуют Кисляк с Обляковым.

Сегодняшний ЦСКА должен поставить цель — выиграть национальное первенство. Для этого всё есть. Поэтому я им желаю хорошей игры, побед. На дистанции длинного турнира бывают ничьи и поражения, но команда должна ставить такую цель. ЦСКА это по плечу», — сказал Газзаев «Чемпионату».

После 12 туров армейцы идут на третьей строчке в таблице РПЛ с 25 очками. Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде 1 ноября с «Оренбургом».