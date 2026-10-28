Завершились два матча 9-го тура Серии А.

Дойнелл Мален
Дойнелл Мален globallookpress.com

«Рома» на своем поле оказался сильнее «Кальяри» — 4:2.

В составе «джаллоросси» отличились Эммануэль Лулли (15'), Никколо Писилли (21'), Родриго Мора (85') и Дойнелл Мален (87'). У сардинцев голы на свой счет записали М'Бала Нзола (10', с пенальти) и Даниэле Мальдини (81').

Результат матча

РомаРимРома4:2КальяриКальяриКальяри
0:1 M'Bala Nzola 10' пен. 1:1 Emanuele Lulli 15' 2:1 Никколо Писилли 22' 2:2 Дэниел Мальдини 82' 3:2 Родригу Мора 85' 4:2 Дониелл Мален 87'
Рома:  Пьерлуиджи Голлини,  Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 83'),  Эван Н'Дика,  Науэль Молина (Уэсли Франса 46'),  Константинос Кульеракис,  Мартен де Рон (Родригу Мора 56'),  Никколо Писилли,  Бриан Кристанте,  Матиас Соуле,  Сантьяго Кастро (Дониелл Мален 56'),  Emanuele Lulli (Девин Ренс 76')
Кальяри:  Элия Каприле,  Адам Оберт,  Юкинари Сугавара (Yael Trepy 90'),  Хуан Родригес,  Йерри Мина,  Жозе Педро,  Алиу Фадера (Joseph Liteta 76'),  Мишель Адопо (Янис Массолен 90'),  Алессандро Дейола (Дэниел Мальдини 76'),  M'Bala Nzola (Paul Mendy 63'),  Alessandro Gianni Romano
Жёлтая карточка:  Хуан Родригес 90+4' (Кальяри)

«Рома» с 21 баллом занимает третье место в Серии А, «Кальяри» (13) — девятый.

В параллельной встрече «Торино» дома потерпел поражение от «Комо» — 1:3.

Че Адамс на 24-й минуте вывел хозяев вперед. На 82-й минуте Хакобо Рамон сравнял счет, а шесть минут спустя Нико Пас забил второй гол ларианцев, а Мартин Батурина на 90+2-й минуте установил окончательный итог встречи.

«Торино» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Комо» (13) — восьмой.