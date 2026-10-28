«Рома» на своем поле оказался сильнее «Кальяри» — 4:2.
В составе «джаллоросси» отличились Эммануэль Лулли (15'), Никколо Писилли (21'), Родриго Мора (85') и Дойнелл Мален (87'). У сардинцев голы на свой счет записали М'Бала Нзола (10', с пенальти) и Даниэле Мальдини (81').
«Рома» с 21 баллом занимает третье место в Серии А, «Кальяри» (13) — девятый.
В параллельной встрече «Торино» дома потерпел поражение от «Комо» — 1:3.
Че Адамс на 24-й минуте вывел хозяев вперед. На 82-й минуте Хакобо Рамон сравнял счет, а шесть минут спустя Нико Пас забил второй гол ларианцев, а Мартин Батурина на 90+2-й минуте установил окончательный итог встречи.
«Торино» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Комо» (13) — восьмой.