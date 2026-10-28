Завершились два матча 9-го тура Серии А.

Дойнелл Мален globallookpress.com

«Рома» на своем поле оказался сильнее «Кальяри» — 4:2.

В составе «джаллоросси» отличились Эммануэль Лулли (15'), Никколо Писилли (21'), Родриго Мора (85') и Дойнелл Мален (87'). У сардинцев голы на свой счет записали М'Бала Нзола (10', с пенальти) и Даниэле Мальдини (81').

Результат матча Рома Рим 4:2 Кальяри Кальяри 0:1 M'Bala Nzola 10' пен. 1:1 Emanuele Lulli 15' 2:1 Никколо Писилли 22' 2:2 Дэниел Мальдини 82' 3:2 Родригу Мора 85' 4:2 Дониелл Мален 87' Рома: Пьерлуиджи Голлини, Джанлука Манчини ( Даниэле Гиларди 83' ), Эван Н'Дика, Науэль Молина ( Уэсли Франса 46' ), Константинос Кульеракис, Мартен де Рон ( Родригу Мора 56' ), Никколо Писилли, Бриан Кристанте, Матиас Соуле, Сантьяго Кастро ( Дониелл Мален 56' ), Emanuele Lulli ( Девин Ренс 76' ) Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Юкинари Сугавара ( Yael Trepy 90' ), Хуан Родригес, Йерри Мина, Жозе Педро, Алиу Фадера ( Joseph Liteta 76' ), Мишель Адопо ( Янис Массолен 90' ), Алессандро Дейола ( Дэниел Мальдини 76' ), M'Bala Nzola ( Paul Mendy 63' ), Alessandro Gianni Romano Жёлтая карточка: Хуан Родригес 90+4' (Кальяри)

Статистика матча 8 Удары в створ 8 5 Удары мимо 7 61 Владение мячом 39 7 Угловые удары 8 2 Офсайды 3 8 Фолы 8

«Рома» с 21 баллом занимает третье место в Серии А, «Кальяри» (13) — девятый.

В параллельной встрече «Торино» дома потерпел поражение от «Комо» — 1:3.

Че Адамс на 24-й минуте вывел хозяев вперед. На 82-й минуте Хакобо Рамон сравнял счет, а шесть минут спустя Нико Пас забил второй гол ларианцев, а Мартин Батурина на 90+2-й минуте установил окончательный итог встречи.

«Торино» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Комо» (13) — восьмой.