Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Германии.
Дрезденское «Динамо» одолело дома «Шальке-04» — 2:0.
Первый гол в матче забил Патрис Чович на 54-й минуте. На 89-й минуте Кристоф Дафернер установил окончательный счет.
Результат матча
Динамо ДрДрезден1:0Шальке-04Гельзенкирхен
1:0 Патрис Чович 53' 2:0 Кристоф Дафернер 88'
Динамо Др: Леннарт Грилль, Мариус Мюллер (Luca Herrmann 75'), Йонас Штернер, Николай Рапп, Симон Штрауди (Александер Россипаль 67'), Роберт Вагнер, Тобиас Рашль, Патрис Чович (Jakob Lemmer 68'), Бен Бобзин, Friedrich Muller (Ахмет Мухамедбегович 82'), Niklas Hauptmann (Кристоф Дафернер 75')
Шальке-04: Лорис Кариус, Хасан Куручай, Никола Катич, Адиль Аушиш, Эрик Эбимбе (Деян Любичич 70'), Эдин Джеко, Хван Хи Чан (Жуниор Адаму 77'), Satoshi Tanaka, Luca Vozar (Кенан Караман 61'), Vitalie Becker, Mertcan Ayhan (Тимо Беккер 70')
Жёлтые карточки: Патрис Чович 60', Николай Рапп 87' — Эдин Джеко 37', Хван Хи Чан 44', Адиль Аушиш 60', Никола Катич 87'
В параллельной игре «Герта» забила два безответных мяча в ворота «Еддело» — 2:0.
У берлинцев забитые мячи на свой счет записали Йосип Брекало (57') и Юлиан Айсбергер (63').
«Динамо» и «Герта» узнают своих сопернико по следующему раунду позднее.