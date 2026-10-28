Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Германии.

Дрезденское «Динамо» одолело дома «Шальке-04» — 2:0.

Первый гол в матче забил Патрис Чович на 54-й минуте. На 89-й минуте Кристоф Дафернер установил окончательный счет.

Результат матча

Динамо Др Дрезден 1:0 Шальке-04 Гельзенкирхен

1:0 Патрис Чович 53' 2:0 Кристоф Дафернер 88'

Динамо Др: Леннарт Грилль, Мариус Мюллер ( Luca Herrmann 75' ), Йонас Штернер, Николай Рапп, Симон Штрауди ( Александер Россипаль 67' ), Роберт Вагнер, Тобиас Рашль, Патрис Чович ( Jakob Lemmer 68' ), Бен Бобзин, Friedrich Muller ( Ахмет Мухамедбегович 82' ), Niklas Hauptmann ( Кристоф Дафернер 75' )

Шальке-04: Лорис Кариус, Хасан Куручай, Никола Катич, Адиль Аушиш, Эрик Эбимбе ( Деян Любичич 70' ), Эдин Джеко, Хван Хи Чан ( Жуниор Адаму 77' ), Satoshi Tanaka, Luca Vozar ( Кенан Караман 61' ), Vitalie Becker, Mertcan Ayhan ( Тимо Беккер 70' )

Жёлтые карточки: Патрис Чович 60', Николай Рапп 87' — Эдин Джеко 37', Хван Хи Чан 44', Адиль Аушиш 60', Никола Катич 87'