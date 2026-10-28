Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал победу команды над «Родиной» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Отмена гола? Мы смотрим в планшет, и он небольшой. И с той камерой действительно ничего не видно. И насколько это был фол, я не знаю. Я не видел этот эпизод. Но мне внутренне хотелось, чтобы, конечно, он был засчитан. Поэтому была определенная реакция, но она точно в рамках правил и всего остального. Посмотрим потом на телевизионной камере, там все будет понятно и очевидно. Егор Назаренко признал, что был фол? Футболисты иногда путаются, поэтому нужно своим взглядом посмотреть.

Мы верили, что должны отыграться, постараться выиграть этот матч. Он для нас был важен. Мы хотели за тур до конца постараться сделать шаг, чтобы уже было четкое понимание того, что мы прошли в следующий раунд.

Я хочу, чтобы команда показывала красивый футбол, но у нас не все получается. Но тоже шашки наголо лететь после того, как мы повели… Мы точно самовольно не хотели уходить в оборону. Да, это момент психологии. Условно, при счете 1:1, а не 1:0, не допускаешь определенного риска. А когда ты проигрываешь 1:2, тебе без разницы. Ты максимально можешь рисковать. Поэтому тут нужно все в комплексе смотреть. Сегодня все в команде молодцы. Мне не нравится, что мы пропустили, но мне нравится, что мы отыгрались и выиграли этот матч», — цитирует Ахметзянова «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает второе место в группе А, набрав 10 очков за пять встреч. Уральцы обеспечили себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ турнира.