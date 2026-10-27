«Лацио» на выезде переиграл «Сассуоло» в матче 9-го тура Серии А — 6:2.
Дублем в составе победителей отличился Тиджани Нослин (55', 65'), еще по голу забили Кеннет Тейлор (2'), Густав Исаксен (13'), Романо Флориани (16') и Маттиа Цакканьи (45+1'). У хозяев забивали мячи Кристиан Торстведт (7') и Себастьяно Эспозито (43').
Хозяева играли вдесятером с 31-й минуты после удаления Кристиана Торстведта.
Результат матча
СассуолоСассуоло2:6ЛациоРим
0:1 Кеннет Тейлор 2' 1:1 Кристиан Торстведт 7' 1:2 Густав Исаксен 13' 1:3 Романо Флориани Муссолини 15' 2:3 Себастьяно Эспозито 43' 2:4 Маттиа Цаканьи 45+1' 2:5 Тейянни Нослин 55' 2:6 Тейянни Нослин 65'
Сассуоло: Стефано Турати, Кас Одентал, Дуйе Чалета-Цар (Себастьян Валюкевич 82'), Джош Дойг, Кристиан Торстведт, Лука Липани, Дэррил Бакола (Ibrahim Sulemana 46'), Доменико Берарди (Фали Канде 63'), Себастьяно Эспозито (Кирон Боуи 63'), Арман Лорьенте (Андреа Гион 71'), Simone Cinquegrano
Лацио: Христос Мандас, Нуну Тавареш (Маттео Канчелльери 63'), Диогу Лейте, Йосип Шутало, Романо Флориани Муссолини (Мануэль Лаццари 62'), Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен (Альфонсо Педраса 63'), Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 46'), Реда Белахьяне, Давиде Фраттези, Тейянни Нослин (Андреа Пинамонти 71')
Жёлтые карточки: Доменико Берарди 54' — Кеннет Тейлор 28'
Красная карточка: Кристиан Торстведт 31' (Сассуоло)
«Лацио» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Сассуоло» с 8 баллами расположился на 14-й позиции.