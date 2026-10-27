«Лацио» на выезде переиграл «Сассуоло» в матче 9-го тура Серии А — 6:2.

Кеннет Тейлор globallookpress.com

Дублем в составе победителей отличился Тиджани Нослин (55', 65'), еще по голу забили Кеннет Тейлор (2'), Густав Исаксен (13'), Романо Флориани (16') и Маттиа Цакканьи (45+1'). У хозяев забивали мячи Кристиан Торстведт (7') и Себастьяно Эспозито (43').

Хозяева играли вдесятером с 31-й минуты после удаления Кристиана Торстведта.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 2:6 Лацио Рим 0:1 Кеннет Тейлор 2' 1:1 Кристиан Торстведт 7' 1:2 Густав Исаксен 13' 1:3 Романо Флориани Муссолини 15' 2:3 Себастьяно Эспозито 43' 2:4 Маттиа Цаканьи 45+1' 2:5 Тейянни Нослин 55' 2:6 Тейянни Нослин 65' Сассуоло: Стефано Турати, Кас Одентал, Дуйе Чалета-Цар ( Себастьян Валюкевич 82' ), Джош Дойг, Кристиан Торстведт, Лука Липани, Дэррил Бакола ( Ibrahim Sulemana 46' ), Доменико Берарди ( Фали Канде 63' ), Себастьяно Эспозито ( Кирон Боуи 63' ), Арман Лорьенте ( Андреа Гион 71' ), Simone Cinquegrano Лацио: Христос Мандас, Нуну Тавареш ( Маттео Канчелльери 63' ), Диогу Лейте, Йосип Шутало, Романо Флориани Муссолини ( Мануэль Лаццари 62' ), Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен ( Альфонсо Педраса 63' ), Кеннет Тейлор ( Фисайо Деле-Баширу 46' ), Реда Белахьяне, Давиде Фраттези, Тейянни Нослин ( Андреа Пинамонти 71' ) Жёлтые карточки: Доменико Берарди 54' — Кеннет Тейлор 28' Красная карточка: Кристиан Торстведт 31' (Сассуоло)

Статистика матча 2 Удары в створ 8 5 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 2 Угловые удары 1 3 Офсайды 1 7 Фолы 13

«Лацио» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Сассуоло» с 8 баллами расположился на 14-й позиции.