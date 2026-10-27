После вручения «Золотого мяча» за 2026 год, обладателем которого стал нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн, журналисты GiveMeSport представили рейтинг главных претендентов на престижную индивидуальную награду в следующем году.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Первое место в списке занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. В голосовании за «Золотой мяч» в 2026 году испанец финишировал третьим, а годом ранее стал вторым.

На второй позиции расположился нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а тройку лидеров замкнул футболист «Баварии» Майкл Олисе.

В первую десятку также вошли Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн, Деклан Райс, Рафинья, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.