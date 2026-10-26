Испанская «Барселона» сообщила, что травма крайнего защитника Хави Эспарта оказалась довольно серьёзной — он выбыл на 7 недель.

Хави Эспарт globallookpress.com

«Обследования подтвердили, что Хави Эспарт получил травму синдесмоза правого голеностопного сустава в результате столкновения с игроком соперника во время матча с "Реалом" (Мадрид). Ожидается, что он пропустит около семи недель», — говорится в сообщении пресс‑службы «Барселоны».

Воспитанник каталонцев покинул поле на 30‑й минуте игры против мадридского «Реала» (1:2) в рамках 10‑го тура Примеры.