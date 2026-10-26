Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявили расширенную заявку из 36 футболистов на товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.

Валерий Карпин globallookpress.com

Вратари: Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Максим Бориско (ЦСКА, Москва).

Защитники: Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (оба — «Спартак», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат», Грозный), Максим Осипенко («Динамо», Москва).

Полузащитники: Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все — ЦСКА, Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак», Москва), Даниил Глебов («Динамо», Москва), Артём Карпукас («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миронов («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Батраков («Галатасарай», Стамбул), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие: Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Россия сыграет с Узбекистаном 12 ноября, а через пять дней сразится с Венесуэлой.