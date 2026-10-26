На официальном сайте РФС появились судейские назначения на игры 5-го тура российской Премьер-лиги.
27 октября (вторник)
«Факел» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Максим Белокур, Дмитрий Маликов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Владимир Казьменко.
«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Варанцо Петросян, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Олег Гусаков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Игорь Писанко.
28 октября (среда)
«Оренбург» — «Родина»: судья — Павел Шадыханов; помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Игорь Капленков; VAR — Антон Фролов; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Ростов» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Никита Матиеску; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Данил Набока; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.
29 октября (четверг)
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Данил Каширин; помощники судьи — Алексей Ширяев, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Михаил Плиско; помощники судьи — Александр Богданов, Александр Павлов; резервный судья — Матвей Заика; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Колобаев.