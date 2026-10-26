Популярный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что давно приметил для себя голкипера «Зенита» Богдана Москвичёва.



Богдан Москвичёв globallookpress.com

«Хочу отдельно отметить молодого вратаря "Зенита" Богдана Москвичева. Он мне давно нравится. Помню его еще по выступлениям за "Оренбург", где он находился в аренде. Подтянутый парень. Быстрый, подвижный. И сегодня ошибок практически не допустил.

Миро не реализовал пенальти, пробил мимо ворот. Но Москвичев угадал направление удара», — сказал Орлов «СЭ».

22‑летний вратарь — воспитанник «Зенита». Игра против «Динамо» Мх (2:0) в 12‑м туре стала для него первой за родной клуб в РПЛ. Всего в этом сезоне во всех турнирах Москвичёв провёл 5 матчей и пропустил 3 мяча.