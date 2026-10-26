Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью продлил беспроигрышную серию в «Эль-Класико» против «Барселоны» до шести официальных матчей подряд. В этот отрезок вошли четыре победы и две ничьи.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Шестой игрой серии стала победа мадридцев со счётом 2:1 на стадионе «Камп Ноу» в 10-м туре чемпионата Испании. В составе гостей дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 41-й и 87-й минутах. Единственный мяч «Барселоны» на 61-й минуте записал на свой счёт Рафинья.

Ранее в истории «Реала» серии из шести и более матчей без поражений против «Барселоны» удавалось выдать только двум наставникам. Мигель Муньос (с 1962 по 1965 год) и Висенте дель Боске (с 2001 по 2003 год) доводили свои беспроигрышные серии в класико до семи поединков подряд.