Защитник «Барселоны» Жоау Канселу подвел итоги домашнего поражения от мадридского «Реала» (1:2) в 10-м туре чемпионата Испании.

Жоау Канселу globallookpress.com

«На мой взгляд, мы выглядели предпочтительнее, но это "Реал" — они создают моменты и забивают. В целом же мы были лучше. Теперь нам нужно правильно отреагировать — впереди матч с "Алавесом", — приводит слова Канселу Marca.

Несмотря на поражение, "Барселона" набрала 27 очков и сохраняет первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский "Реал" с 24 баллами занимает третье место, уступая вторую позицию "Атлетико".