В матче 8-го тура итальянской Серии А « Ювентус » на выезде победил « Лечче » со счетом 2:0.
Первый мяч в этой игре забил Уэстон Маккенни на 29-й минуте, а Дуглас Луис на 41-й минуте установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:2ЮвентусТурин
0:1 Уэстон Маккенни 29' 0:2 Дуглас Луис 41'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел (Корри Ндаба 60'), Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Мохамед Каба (Джамиль Зиберт 46'), Умар Нгом, Юссеф Мале, Конан Н’Дри (Никола Штулич 86'), Виллем Геббельс, Амар Ахмед
Ювентус: Гульельмо Викарио, Андреа Камбьязо (Жереми Бога 68'), Пьер Калюлю, Джон Лукуми, Бремер, Федерико Гатти, Уэстон Маккенни (Керим Алайбегович 90'), Дуглас Луис (Папе Сарр 83'), Теун Коопмейнерс, Ник Вольтемаде, Рандаль Коло Муани (Хуан Кабаль 68')
Жёлтая карточка: Киалонда Гаспар 76' (Лечче)
Красная карточка: Киалонда Гаспар 90+4' (Лечче)
После этого матча «Ювентус» с 14 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, «Лечче» (9) — 12й.