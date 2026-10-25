В матче 8-го тура итальянской Серии А « Ювентус » на выезде победил « Лечче » со счетом 2:0.

Лучано Спаллетти — главный тренер «Ювентуса» globallookpress.com

Первый мяч в этой игре забил Уэстон Маккенни на 29-й минуте, а Дуглас Луис на 41-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча Лечче Лечче 0:2 Ювентус Турин 0:1 Уэстон Маккенни 29' 0:2 Дуглас Луис 41' Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел ( Корри Ндаба 60' ), Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Мохамед Каба ( Джамиль Зиберт 46' ), Умар Нгом, Юссеф Мале, Конан Н’Дри ( Никола Штулич 86' ), Виллем Геббельс, Амар Ахмед Ювентус: Гульельмо Викарио, Андреа Камбьязо ( Жереми Бога 68' ), Пьер Калюлю, Джон Лукуми, Бремер, Федерико Гатти, Уэстон Маккенни ( Керим Алайбегович 90' ), Дуглас Луис ( Папе Сарр 83' ), Теун Коопмейнерс, Ник Вольтемаде, Рандаль Коло Муани ( Хуан Кабаль 68' ) Жёлтая карточка: Киалонда Гаспар 76' (Лечче) Красная карточка: Киалонда Гаспар 90+4' (Лечче)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 6 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 4 10 Фолы 12

После этого матча «Ювентус» с 14 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, «Лечче» (9) — 12й.