Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко подвёл итоги матча 12‑го тура РПЛ, в котором его команда переиграла «Локомотив» со счётом 2:0.

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

«Я очень рад, что мы играем "на ноль" третью игру в чемпионате. А сами могли забить ещё больше. Грех жаловаться, грех обижаться на что‑нибудь. Понятно, что про нас много что писали, много что говорили. В коллективе нормальная атмосфера, никаких проблем. Мы работали, хорошо общались. А результаты, приходящие с игрой, как раз и создают эту атмосферу», — сказал Кириченко в эфире «Матч ТВ».

Теперь «Ростов» занимает 7‑е место в чемпионате России с 15 очками и в ближайшей игре отправится в гости к «Динамо» (Махачкала) 1 ноября.