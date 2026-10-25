Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов считает свой выбор в качестве основного вратаря Максима Бориско, а не Максима Торопа на игру против «Спартака» (2:0) в 12‑м туре РПЛ правильным, но непростым.

Максим Бориско globallookpress.com

«Как сказал мэтр Романцев: тренер должен уметь резать мясо. Это решение не было для меня сложным. Все всё понимают. Слава Тороп, уверен, тоже. Макс сегодня сыграл хорошо — мы посчитали, что его качество в воротах нам сегодня будет нужнее.

Что касается Мусаева, то никаких вопросов по самоотдаче к нему никогда не возникало. Тамерлан цеплялся за мячи — я доволен его игрой. Рад, что он забил: надеюсь, этот гол придаст ему уверенности», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

Для Бориско это была первая игра в РПЛ за ЦСКА после перехода из «Балтики». В итоге он был признан лучшим игроком встречи.