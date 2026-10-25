На данный момент всего пять человек в мире знают имя победителя премии «Золотой мяч» — 2026 от журнала France Football. Любые публикации СМИ с указанием конкретного обладателя награды являются ложными. Об этом информирует RMC Sport.

«С 2024 года победителей больше не информируют о их судьбе до церемонии и ко всем относятся одинаково. Когда они прибудут в зал в Лондоне, ни один из них не сможет поднять руку раньше других, потому что они ничего не знают. Мы изменили правила после доминирования Месси и Роналду. Чтобы легче сохранить секрет, было решено скрывать имя победителя до самого конца», — сказал источнику экс главный редактор France Football Паскаль Ферре.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Футболист выиграл эту награду по итогам 2025 года.