Благодаря победе «Бавария» набрала 17 очков и вернулась на 1-е место в турнирной таблице, «Фрайбург» с 13 баллами идет 3-м.

Бавария: Йонас Урбиг, Натаниэль Браун ( Альфонсо Дэвис 73' ), Жонатан Та, Дайо Упамекано, Йосип Штанишич ( Исмаэль Сайбари 61' ), Леннарт Карл ( Хироки Ито 86' ), Майкл Олисе, Том Бишоф, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Саша Боэ 61' )

Также автогол в этой игре в пассиве Тома Бишофа.

В составе победителей точными ударами отличились Дайо Упамекано, Серж Гнабри и Майкл Олисе.

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги « Бавария » переиграла « Фрайбург » со счетом 3:1.

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