В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги « Бавария » переиграла « Фрайбург » со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами отличились Дайо Упамекано, Серж Гнабри и Майкл Олисе.
Также автогол в этой игре в пассиве Тома Бишофа.
Результат матча
ФрайбургФрайбург1:3БаварияМюнхен
0:1 Дайо Упамекано 16' 0:2 Серж Гнабри 42' 0:3 Майкл Олисе 90+5'
Фрайбург: Мио Бакхаус, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт (Макс Розенфельдер 77'), Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте (Сирьяк Ириэ 64'), Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге (Рихито Ямамото 58'), Юито Судзуки, Дерри Шерхант (Винченцо Грифо 77'), Лукас Хёлер (Игор Матанович 57')
Бавария: Йонас Урбиг, Натаниэль Браун (Альфонсо Дэвис 73'), Жонатан Та, Дайо Упамекано, Йосип Штанишич (Исмаэль Сайбари 61'), Леннарт Карл (Хироки Ито 86'), Майкл Олисе, Том Бишоф, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Саша Боэ 61')
Жёлтые карточки: Лукас Хёлер 25', Ян-Никлас Бесте 55', Максимилиан Эггештайн 85' — Жонатан Та 65'
Благодаря победе «Бавария» набрала 17 очков и вернулась на 1-е место в турнирной таблице, «Фрайбург» с 13 баллами идет 3-м.