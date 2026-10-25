После 11 туров армейцы набрали 22 очка и занимает пятое место. Красно-белые с 23 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» доступен по ссылке .

Сегодня, 25 октября, состоится центральный матч 12-го тура РПЛ, в котором московские ЦСКА и «Спартак» встретятся на «ВЭБ Арене». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Команды рассудит арбитр Кирилл Левников .

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