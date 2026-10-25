Сегодня, 25 октября, состоится центральный матч 12-го тура РПЛ, в котором московские ЦСКА и «Спартак» встретятся на «ВЭБ Арене». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Команды рассудит арбитр Кирилл Левников.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Бориско, Аззи, Виктор, Лукин, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов, Мусаев.
«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Зобнин, Умяров, Пруцев, Барко, Солари, Маркиньос, Угальде.
Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» доступен по ссылке.
После 11 туров армейцы набрали 22 очка и занимает пятое место. Красно-белые с 23 баллами располагаются на четвёртой строчке.