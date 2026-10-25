Матч 10-го тура испанской Ла Лиги между «Сельтой» и «Бетисом» завершился вничью. Команды сыграли на стадионе «Балаидос». Итоговый счёт встречи — 0:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

«Реал Бетис» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после десяти матчей. «Сельта» располагается на 9-й строчке, набрав 11 очков за девять проведенных встреч.

Результат матча Сельта Виго 0:0 Бетис Севилья Сельта: Йонуц Раду, Уго Гонсалес ( Ферран Жуджла 58' ), Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Серхио Каррейра 68' ), Хавьер Галан, Йоэль Лаго, Алейкс Фебас ( Hugo Burcio 81' ), Илаш Мориба, Уго Альварес ( Уиллот Сведберг 58' ), Пабло Дуран ( Яго Аспас 68' ) Бетис: Альваро Вальес, Натан, Диего Льоренте ( Джовани Ло Чельсо 68' ), Нельсон Деосса ( Пабло Форнальс 61' ), Иско ( Марк Бартра 68' ), Марк Рока, Даниель Себальос ( Альваро Фидальго 75' ), Диего Гомес, Абде Эззальзули, Антони ( Трой Пэрротт 61' ), Анхель Ортис Жёлтые карточки: Илаш Мориба 30', Серхио Каррейра 80' — Диего Льоренте 44'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 4 Удары мимо 10 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 9 Фолы 12

«Сельта» в матче 11-го тура сыграет на выезде против «Райо Вальекано» 31 октября, а «Реал Бетис» в следующем туре примет дома «Малагу» в этот же день.