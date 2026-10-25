Матч 10-го тура испанской Ла Лиги между «Сельтой» и «Бетисом» завершился вничью. Команды сыграли на стадионе «Балаидос». Итоговый счёт встречи — 0:0.
«Реал Бетис» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после десяти матчей. «Сельта» располагается на 9-й строчке, набрав 11 очков за девять проведенных встреч.
Результат матча
СельтаВиго0:0БетисСевилья
Сельта: Йонуц Раду, Уго Гонсалес (Ферран Жуджла 58'), Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Серхио Каррейра 68'), Хавьер Галан, Йоэль Лаго, Алейкс Фебас (Hugo Burcio 81'), Илаш Мориба, Уго Альварес (Уиллот Сведберг 58'), Пабло Дуран (Яго Аспас 68')
Бетис: Альваро Вальес, Натан, Диего Льоренте (Джовани Ло Чельсо 68'), Нельсон Деосса (Пабло Форнальс 61'), Иско (Марк Бартра 68'), Марк Рока, Даниель Себальос (Альваро Фидальго 75'), Диего Гомес, Абде Эззальзули, Антони (Трой Пэрротт 61'), Анхель Ортис
Жёлтые карточки: Илаш Мориба 30', Серхио Каррейра 80' — Диего Льоренте 44'
«Сельта» в матче 11-го тура сыграет на выезде против «Райо Вальекано» 31 октября, а «Реал Бетис» в следующем туре примет дома «Малагу» в этот же день.