Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды от «Астон Виллы» (1:2) в матче восьмого тура АПЛ.

Энцо Мареска globallookpress.com

«В целом мы показали хорошую игру, создали много моментов. Во втором тайме мы позволили сопернику забить только в одной контратаке. Иногда нужно лучше обороняться или просто иметь немного больше удачи в таких эпизодах, но таков футбол. Мы извлечём из этого урок и будем двигаться дальше.

Безусловно, мы могли избежать обоих пропущенных голов. Иногда нужно, чтобы немного повезло. По сути, мы позволили сопернику создать всего два опасных момента. При этом сами мы создали много голевых возможностей, и большую часть матча провели в штрафной площадке соперника.

Нужно избегать ошибок, которые привели к голам соперника. Не думаю, что мы заслуживали поражения, но мы проиграли», — заявил Мареска в интервью TNT Sports.